Російський військовий супутник "Космос-2560" згорів в атмосфері менш як через два місяці після запуску. Про це повідомив вчений Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики у Кембриджі Джонатан Макдавелл.

Російські військовий космічний корабель "Космос-2560", запущений у жовтні, повернувся (на Землю - ред.) 10 грудня о 01:54 UTC над Гуамом. Як і попередній супутник цієї серії, він не вийшов на орбіту.

16 жовтня в Міноборони РФ повідомили, що легка ракета-носій "Ангара 1.2" успішно вивела на цільову орбіту супутник "Космос-2560". Він був запущений бойовими розрахунками космічних військ ВКС рф з російського космодрому Плесецьк.

Про цілі, які мав виконувати "Космос-2560", точних даних немає. За інформацією EverydayAstronaut.com, йшлося про супутник оптичної розвідки класу Емка-3. Це могло б пояснити атмосферу таємності, яка супроводжувала запуск.

19 травня у Командуванні повітряно-космічної оборони США розповіли, що надсекретний супутник рф "Космос-2555" згорів в атмосфері. Його прикрасили літерою Z - символом рашистського вторгнення в Україну, і запустили в космос 29 квітня.