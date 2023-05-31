Окупанти вдарили по транспортному підприємству Дніпропетровщини: поранено дитину [ Редагувати ]
У середу вранці, 31 травня, росіяни обстріляли Межиріцьку громаду Павлоградського району Дніпропетровської області. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Поранення отримав 8-річний хлопчик.
За його словами, ворог атакував транспортне підприємство.
Хлопець лікуватиметься вдома. Є руйнування. Інформація уточнюється.
А вчора пізно ввечері загарбники вкотре обстріляли Нікопольський район - поцілили з БПЛА по Марганецькій громаді. Постраждалих немає.
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