Можливі нові атаки рф: українців попередили про небезпеку [ Редагувати ]
В Україні можуть повторитися ракетні та дронові атаки росії. Українців попередили про загрозу нових обстрілів. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook.
Військові попереджують, що попри паузи окупанти можуть знову атакувати Україну. Тому громадян просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Рівень загрози ракетно-дронових атак залишається надзвичайно високим. Навіть коли ворог бере паузу, він не відмовляється від підступних задумів.
При цьому станом на ранок Росія вивели на бойове чергування у Чорне море 9 кораблів. Серед них три ракетоносії, два з яких - підводні. Загальний залп може складати 16 крилатих ракет "Калібр".
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