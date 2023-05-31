В Україні можуть повторитися ракетні та дронові атаки росії. Українців попередили про загрозу нових обстрілів. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook.

Військові попереджують, що попри паузи окупанти можуть знову атакувати Україну. Тому громадян просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Рівень загрози ракетно-дронових атак залишається надзвичайно високим. Навіть коли ворог бере паузу, він не відмовляється від підступних задумів.

При цьому станом на ранок Росія вивели на бойове чергування у Чорне море 9 кораблів. Серед них три ракетоносії, два з яких - підводні. Загальний залп може складати 16 крилатих ракет "Калібр".