Не відкрили укриття: мешканець Києва розповів, як загинула дружина під час атаки на столицю [ Редагувати ]
Мешканець Деснянського району Києва втратив дружину цієї ночі. Жінка загинула, коли з дитиною йшла до бомбосховища. Воно, як каже Ярослав, було зачинене.
"Була тривога, люди бігли до укриття. Укриття просто не відкрили, і всі стукали, і в той момент прилетіло", - сказав Ярослав.
Там загинули ще двоє людей, зокрема дитина, - усі в цей час прямували до укриття. Понад десять людей отримали поранення. Уламки впали на дитячу поліклініку, поруч пошкоджено будинки.
Також на ситуацію відреагував і мер Києва Віталій Кличко.
"До поліклініки в Деснянському районі виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки і на місці зʼясовують чому не було доступу до укриття в поліклініці. Відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава району, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати. Всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні і невідкладно", - зазначив він.
по темі
У Києві за уточненими даними внаслідок ворожого ракетного обстрілу в ніч проти 1 червня серед трьох загиблих - одна дитина, а не дві
Внаслідок нічної атаки росіян на Київ загинуло троє людей, ще 14 отримали поранення, а пошкодження будівель є у трьох районах міста
У Бєлгородській області місто Шебекіно потрапило під обстріл, і місцева влада заявила про постраждалих, та оголосила про план евакуації населення до інших регіонів
Окупанти вночі 30 травня атакували Київ дронами, кількість постраждалих зросла
Росія в ніч на 30 травня атакувала Україну, випустивши 31 дрон-камікадзе. Сили ППО збили майже всі ворожі безпілотник