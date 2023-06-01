Мешканець Деснянського району Києва втратив дружину цієї ночі. Жінка загинула, коли з дитиною йшла до бомбосховища. Воно, як каже Ярослав, було зачинене.

"Була тривога, люди бігли до укриття. Укриття просто не відкрили, і всі стукали, і в той момент прилетіло", - сказав Ярослав.

Там загинули ще двоє людей, зокрема дитина, - усі в цей час прямували до укриття. Понад десять людей отримали поранення. Уламки впали на дитячу поліклініку, поруч пошкоджено будинки.

Також на ситуацію відреагував і мер Києва Віталій Кличко.

"До поліклініки в Деснянському районі виїхали фахівці департаменту муніципальної безпеки і на місці зʼясовують чому не було доступу до укриття в поліклініці. Відповідальність за роботу укриття несе керівник медзакладу і глава району, який має контролювати роботу укриттів, що є на мапі міста і повинні працювати. Всі рішення щодо дій відповідальних осіб будуть ухвалені сьогодні і невідкладно", - зазначив він.