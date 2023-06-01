Міністерство охорони здоров'я отримало право закуповувати за рахунок державного бюджету високовартісне обладнання, у тому числі магнітно-резонансні томографи (МРТ) та лінійні прискорювачі. Про це йдеться у розслідуванні видання Lenta.UA.

Зокрема, 24 травня МОЗ оголосило тендер на закупівлю 15 лінійних прискорювачів на суму 1023364485,00 гривень на сайті zakupki.prom.ua.

Як випливає з аналізу фактів із відкритих джерел, тендер прописаний під структури бізнесмена Миколи Кузьми, а закуповуватимуть апарати Halcyon (Халсіон), виробництва компанії Varian (Варіан), що виробляється "Фабрикою радіотерапевтичної техніки" у підмосковній Спеціальній економічній зоні "Дубна", що діє у країні-агресорі.

Відомо, що проект локалізації лінійних прискорювачів Varian - "Фабрика радіотерапевтичної техніки" у СЕЗ "Дубна" - ініціював співзасновник "ПЕТ-Технолодж" Олексій Царьков. Пізніше Царьков вийшов із проекту, а його частку через ТОВ "Р-фарм венчурс" викупив російський бізнесмен Олексій Репік, який перебуває під санкціями в ЄС і США, але в Україні його чомусь забули включити до списку санкцій.

Олексій Репік здійснює комерційну діяльність у секторах економіки, які забезпечують високу доходну частину бюджету російської федерації, що відповідає за війну в Україні, тобто значне джерело доходів для ведення війни.

Таким чином, кошти української держави під час війни можуть потрапити до російської федерації.