Тендер МОЗ більш ніж на 1 млрд грн прописано під конкретну структуру [ Редагувати ]
Міністерство охорони здоров'я отримало право закуповувати за рахунок державного бюджету високовартісне обладнання, у тому числі магнітно-резонансні томографи (МРТ) та лінійні прискорювачі. Про це йдеться у розслідуванні видання Lenta.UA.
Зокрема, 24 травня МОЗ оголосило тендер на закупівлю 15 лінійних прискорювачів на суму 1023364485,00 гривень на сайті zakupki.prom.ua.
Як випливає з аналізу фактів із відкритих джерел, тендер прописаний під структури бізнесмена Миколи Кузьми, а закуповуватимуть апарати Halcyon (Халсіон), виробництва компанії Varian (Варіан), що виробляється "Фабрикою радіотерапевтичної техніки" у підмосковній Спеціальній економічній зоні "Дубна", що діє у країні-агресорі.
Відомо, що проект локалізації лінійних прискорювачів Varian - "Фабрика радіотерапевтичної техніки" у СЕЗ "Дубна" - ініціював співзасновник "ПЕТ-Технолодж" Олексій Царьков. Пізніше Царьков вийшов із проекту, а його частку через ТОВ "Р-фарм венчурс" викупив російський бізнесмен Олексій Репік, який перебуває під санкціями в ЄС і США, але в Україні його чомусь забули включити до списку санкцій.
Олексій Репік здійснює комерційну діяльність у секторах економіки, які забезпечують високу доходну частину бюджету російської федерації, що відповідає за війну в Україні, тобто значне джерело доходів для ведення війни.
Таким чином, кошти української держави під час війни можуть потрапити до російської федерації.
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