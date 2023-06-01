На східному напрямку фронту росіяни намагаються проводити ротацію під прикриттям інтенсивного вогню. При цьому кількість боєзіткнень залишається невеликою. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

Зараз вони проводять ротаційні заходи під прикриттям інтенсивного вогню. 476 разів, наприклад, на Бахмутському відтинку фронту вони били по наших позиціях. Там відбулося чотири боєзіткнення. Загалом на всій нашій оперативній зоні вони 1048 раз били по наших позиціях.

Відтак ми також завдавали удари у відповідь, не давали їм проводити ротаційні заходи. 59 окупантів знищили, 103 зазнали поранень, одного взяли в полон. Знищили дві радіолокаційні станції, безпілотний апарат, одну гармату "Гіацинт", протитанковий комплекс. Під час переміщення також було знищено два автомобілі з боєприпасами і два польових склади з боєприпасами.

Зараз ми робимо все, щоб максимально виснажити їхню логістику. Б'ємо по скупченнях техніки і особового складу, по штабах. Зокрема на Лимано-Куп'янському напрямку було знищено один командно-спостережний пункт сьогодні. Вчора було знищено три командні пункти на Бахмутському напрямку.