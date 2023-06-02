Троїцька батьківська субота: що потрібно і категорично не можна робити [ Редагувати ]
У суботу, 3 червня, напередодні свята Трійці, частина християн східного обряду вшановують Троїцьку поминальну суботу.
У Троїцьку батьківську суботу віряни у церкві відвідують поминальні служби і передають записки для панахиди. І хоча велику панахиду служать у п'ятницю, у суботу священики служать Божественну літургію заупокійну, спільну панахиду і виступають із проповідями. Крім того, в церквах, на цвинтарях або вдома (якщо нема можливості відвідати храм) читають "Отче наш".
Цього дня прийнято подавати милостиню нужденним і відвідувати кладовища. На могилах наводять лад – прибирають сміття, садять квіти, несуть пісні продукти. Цікаво, що церква вважає подібні дії язичницькими ритуалами, що не заважає українцям дотримуватися їх.
У поминальний день заборонено:
- шити, в'язати;
- займатися будівництвом;
- працювати на городі;
- лихословити і пліткувати;
- пити алкоголь та палити;
- згадувати померлих поганими словами.
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