У суботу, 3 червня, напередодні свята Трійці, частина християн східного обряду вшановують Троїцьку поминальну суботу.

У Троїцьку батьківську суботу віряни у церкві відвідують поминальні служби і передають записки для панахиди. І хоча велику панахиду служать у п'ятницю, у суботу священики служать Божественну літургію заупокійну, спільну панахиду і виступають із проповідями. Крім того, в церквах, на цвинтарях або вдома (якщо нема можливості відвідати храм) читають "Отче наш".

Цього дня прийнято подавати милостиню нужденним і відвідувати кладовища. На могилах наводять лад – прибирають сміття, садять квіти, несуть пісні продукти. Цікаво, що церква вважає подібні дії язичницькими ритуалами, що не заважає українцям дотримуватися їх.

У поминальний день заборонено: