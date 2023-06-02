У Харкові пролунали звуки вибухів [ Редагувати ]
У Харкові сьогодні, 2 червня, пролунали звуки вибухів.
"У Харкові чутно звуки вибухів", - йдеться у повідомленні.
У місті та області оголосили повітряну тривогу. Звуки вибухів чули жителі Чугуївського району.
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