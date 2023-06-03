Підготовка до контрнаступу триває повним ходом. На фронті проходять вишкіл бойові бригади. Новачків тренують разом із досвідченими бійцями. На відпрацюванні - всі види тактик бою. А ще основи тактичної медицини.

Мій колега - воєнкор Ігор Левенок - побував на одному з вишколів. І готовий поділитися враженнями.

Війна - це не тільки бойова практика, а це ще й велика теорія.

Перемагає той, хто вміє воювати. А вчитися, як відомо, ніколи не пізно.

Ігор Левенок, кореспондент:

Більшість армійців, які беруть участь у цих навчаннях вже мають бойовий досвід. Вони воювали у Бахмуті й не тільки. Але то були оборонні бої. Зараз вони відпрацьовують штурмові дії, а це вже наступальна тактика.

Жоден сучасний бій не відбувається без "очей" в небі. Над умовними позиціями ворога завис дрон. Робота пілота теж має свої нюанси.

Вони вчаться штурмувати, робити засідки та евакуювати поранених.

Командир наголошує, наступ - не обов'язково втрати. Якщо все робити за наукою, втрат можна уникнути.

Віталій, боєць 63 ОМБР:

В реалі так, воно все буде трошки жвавіше і бистріше, і трошки по-іншому.

А як буває в реалі? Це відео штурму російських укріплень бійцями тридцятої механізованої бригади. Наша піхота на броні танка вривається на ворожі позиції біля важливої дороги. Танк у притул розстрілює укріплення окупантів. Далі наша піхота їх зачищає. Продумана, смілива, нестандартна операція, розрахована на фактор несподіванки.

Владислав, командир танкової роти 30 ОМБР:

Ми просто залетіли прямо на позиції противника. І вони були під прямим контактом противника. По них вівся вогонь. Довелося тоді стояти, і бортом танка прикривати. Хоч це було небезпечно, бо для противника - це був танконебезпечний напрямок, і в них були протитанкові засоби. Коли ми побачили, що противник, який був окопаний, трошки бере верх над нашою піхотою, то було прийняте рішення знову під'їхати танком прямо в окопи, і з танкової гармати починати розносити. Задачу танкісти виконали, рознесли, окопи зачистили.

І таких операцій на фронті стає дедалі більше. Велику роль при підготовці бійців відіграє мотивація. Михалові 23 роки. Він з Маріуполя. Хлопець вчився на айтівця, мав великі плани на життя. Рашисти зруйнували усе. Михайло з батьком пішов воювати.

Михайло, боєць 63 ОМБР:

Я обов'язково повернуся в Маріуполь, обов'язково повернуся, але вже зі зброєю в руках, і ті всі, хто стріляв по мирних жителях, по мирних будинках будуть відповідати вже переді мною, але трошки по-іншому! Тепер зброя буде не тільки у них, а й у мене!

Бійці висуваються на вирішальний штурм умовних ворожих укріплень. Бій триває декілька хвилин. Захопивши ворожий бліндаж, Михайло повертається задоволений.

Михайло, боєць 63 ОМБР: