На фронті бойові бригади відпрацьовують штурмові дії [ Редагувати ]
Підготовка до контрнаступу триває повним ходом. На фронті проходять вишкіл бойові бригади. Новачків тренують разом із досвідченими бійцями. На відпрацюванні - всі види тактик бою. А ще основи тактичної медицини.
Мій колега - воєнкор Ігор Левенок - побував на одному з вишколів. І готовий поділитися враженнями.
Війна - це не тільки бойова практика, а це ще й велика теорія.
Перемагає той, хто вміє воювати. А вчитися, як відомо, ніколи не пізно.
Ігор Левенок, кореспондент:
Більшість армійців, які беруть участь у цих навчаннях вже мають бойовий досвід. Вони воювали у Бахмуті й не тільки. Але то були оборонні бої. Зараз вони відпрацьовують штурмові дії, а це вже наступальна тактика.
Жоден сучасний бій не відбувається без "очей" в небі. Над умовними позиціями ворога завис дрон. Робота пілота теж має свої нюанси.
Вони вчаться штурмувати, робити засідки та евакуювати поранених.
Командир наголошує, наступ - не обов'язково втрати. Якщо все робити за наукою, втрат можна уникнути.
Віталій, боєць 63 ОМБР:
В реалі так, воно все буде трошки жвавіше і бистріше, і трошки по-іншому.
А як буває в реалі? Це відео штурму російських укріплень бійцями тридцятої механізованої бригади. Наша піхота на броні танка вривається на ворожі позиції біля важливої дороги. Танк у притул розстрілює укріплення окупантів. Далі наша піхота їх зачищає. Продумана, смілива, нестандартна операція, розрахована на фактор несподіванки.
Владислав, командир танкової роти 30 ОМБР:
Ми просто залетіли прямо на позиції противника. І вони були під прямим контактом противника. По них вівся вогонь. Довелося тоді стояти, і бортом танка прикривати. Хоч це було небезпечно, бо для противника - це був танконебезпечний напрямок, і в них були протитанкові засоби. Коли ми побачили, що противник, який був окопаний, трошки бере верх над нашою піхотою, то було прийняте рішення знову під'їхати танком прямо в окопи, і з танкової гармати починати розносити. Задачу танкісти виконали, рознесли, окопи зачистили.
І таких операцій на фронті стає дедалі більше. Велику роль при підготовці бійців відіграє мотивація. Михалові 23 роки. Він з Маріуполя. Хлопець вчився на айтівця, мав великі плани на життя. Рашисти зруйнували усе. Михайло з батьком пішов воювати.
Михайло, боєць 63 ОМБР:
Я обов'язково повернуся в Маріуполь, обов'язково повернуся, але вже зі зброєю в руках, і ті всі, хто стріляв по мирних жителях, по мирних будинках будуть відповідати вже переді мною, але трошки по-іншому! Тепер зброя буде не тільки у них, а й у мене!
Бійці висуваються на вирішальний штурм умовних ворожих укріплень. Бій триває декілька хвилин. Захопивши ворожий бліндаж, Михайло повертається задоволений.
Михайло, боєць 63 ОМБР:
Я вважаю справилися на відмінно. Три постріли з РПГ, три гранати й купа патронів. От би було так в реалі. Так! А в реалі буде більше грязі, більше крові, але я вважаю, що і в реалі ми їм теж тягла дамо!
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