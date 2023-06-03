У суботу, 3 червня, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.

Маємо памʼятати всі, що наша оборона, наші активні дії та незалежність України – це не щось абстрактне. Це дуже конкретні люди, конкретні дії конкретних героїв, завдяки яким Україна є і Україна буде. Тисячі найбільш міцних, найбільш хоробрих, найбільш влучних наших людей…

"Дякую всім, хто в бою заради України! Дякую всім, хто на бойових постах та у бойових завданнях! Дякую всім, хто тренує постійно наших воїнів, і всім, хто лікує наших героїв після поранень", - сказав він.