Зеленський звернувся до українців [ Редагувати ]
У суботу, 3 червня, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців.
Маємо памʼятати всі, що наша оборона, наші активні дії та незалежність України – це не щось абстрактне. Це дуже конкретні люди, конкретні дії конкретних героїв, завдяки яким Україна є і Україна буде. Тисячі найбільш міцних, найбільш хоробрих, найбільш влучних наших людей…
"Дякую всім, хто в бою заради України! Дякую всім, хто на бойових постах та у бойових завданнях! Дякую всім, хто тренує постійно наших воїнів, і всім, хто лікує наших героїв після поранень", - сказав він.
І прошу вас усіх: будь ласка, не забувайте дякувати персонально нашим воїнам. Тим, кого ви знаєте особисто. Тим, на кого ви, може, просто підписані в соцмережах. Тим, про кого ви просто чули і можете розказати іншим нашим людям. Вдячність завжди важлива, і важливо чути, що тобі вдячні, коли ти так воюєш заради свого народу.
по темі
У пʼятницю, 2 червня, президент України Володимир Зеленський заявив, що у Києві частина укриттів і досі недоступна для людей, а в деяких частинах міста їх взагалі нема
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова стати членом НАТО
Президент України Володимир Зеленський відповів, чи готовий зустрітися з російським диктатором володимиром путіним
У суботу, 27 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна збирає всі дані про тих, хто працює на агресію
У суботу, 26 травня, президент України Володимир Зеленський заявив про ще один санкційний день