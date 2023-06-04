Генштаб: 80 російських зеків втекли з позицій, бо не хочуть воювати в Україні [ Редагувати ]
На окупованій частині Харківщині після ураження Силами оборони України майже 100 новоприбулих вояків армії рф з числа колишніх в'язнів були поранені або загинули, ще 80 дезертирували. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 4 червня.
До одного з підрозділів російських окупаційних військ, який діє на тимчасово захопленій території Харківської області, протягом тижня для посилення прибув особовий склад з числа колишніх засуджених громадян російської федерації у кількості близько 500 осіб.
Після завдання вогневого ураження Силами оборони України по позиціях противника, близько 100 осіб з числа новоприбулого підкріплення зазнали поранень різного ступеня важкості, зокрема, і не сумісних з життям. Також, після цієї події близько 80 осіб самовільно залишили свої позиції.
Також Генштаб ЗСУ повідомив, що російська ДРГ вдруге за тиждень намагалася зайти на Харківщину.
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