Російська ДРГ вдруге за тиждень намагалась проникнути в Харківську область - Генштаб [ Редагувати ]
Російські диверсійно-розвідувальні групи вдруге за тиждень намагались проникнути на територію Харківської області.
"Цієї доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через ДК України в районі населеного пункту Зелене Харківської області", - повідомили в Генштабі.
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