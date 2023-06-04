Карім Бензема зіграв останній матч за "Реал" [ Редагувати ]
Французький футболіст, чинний володар "Золотого м'яча" Карім Бензема залишає іспанський футбольний клуб "Реал" після закінчення сезону. Про це повідомила пресслужба клубу.
"Реал" і наш капітан Карім Бензема домовилися завершити його блискучий і незабутній період в якості гравця нашого клубу.
Бензема провів останній матч у складі "Реалу" проти "Атлетико" з Більбао. Матч заключного, 38-го туру чемпіонату Іспанії з футболу завершився з рахунком 1:1.
У складі "Реала" гол забив Карім Бензема (72-а хвилина, з пенальті). У "Атлетіка" відзначився Ойан Сансет (49).
За підсумками сезону "Реал" набрав 78 очок і посів друге місце у чемпіонаті Іспанії, переможцем турніру стала "Барселона" (88 очок), яка пізніше в неділю зіграє із "Сельтою" у заключному турі.
35-річний Карім Бензема виступав за "Реал" з 2009 року. За кількістю забитих м'ячів футболіст посідає друге місце в історії клубу, поступаючись лише португальцю Кріштіану Роналду.
За цей час у складі команди Карім чотири рази ставав чемпіоном Іспанії, тричі володарем Кубка і ще чотири рази Суперкубка Іспанії. Також Бензема п'ять разів став переможцем Ліги чемпіонів та клубного чемпіонату світу. Восени він отримав найпрестижнішу футбольну нагороду - "Золотий м'яч".
Раніше ЗМІ писали, що саудівський клуб "Аль-Іттіхад" запропонував Каріму дворічний контракт на 200 млн євро. Бензема пізніше заявив, що не збирався залишати "Реал".
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