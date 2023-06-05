На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни обшукують домівки місцевих в пошуках партизан.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За інформацією ЦНС, в пошуках підпілля співробітники ФСБ рф обшукують приватні будинки та перевіряють документи місцевих. Також зазначається, що під час цих дій в населенних пунктах вимикають мобільний зв'язок.

"У разі відсутності "паспорта рф" окупанти погрожують конфіскацією майна та примусовою депортацією, якщо протягом 60 діб даний "документ" не буде оформлено", - зазначають в ЦНС.