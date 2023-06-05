В Херсонській області окупанти обшукують будинки місцевих - ЦНС [ Редагувати ]
На тимчасово окупованих територіях Херсонської області росіяни обшукують домівки місцевих в пошуках партизан.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За інформацією ЦНС, в пошуках підпілля співробітники ФСБ рф обшукують приватні будинки та перевіряють документи місцевих. Також зазначається, що під час цих дій в населенних пунктах вимикають мобільний зв'язок.
"У разі відсутності "паспорта рф" окупанти погрожують конфіскацією майна та примусовою депортацією, якщо протягом 60 діб даний "документ" не буде оформлено", - зазначають в ЦНС.
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