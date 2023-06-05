В кремлі підготували ІПСО, щоб дискредитувати контрнаступ ЗСУ [ Редагувати ]
В росії "серйозно готуються" до контрнаступу ЗСУ. Зокрема, там вже вигадали нову ІПСО, метою якої є дискредитація українських сил та поширення неправдивої інформації про дії українських військових на поле бою.
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
"В російських Telegram-каналах та соцмережах планується посилення поширень недостовірної інформації про бойові дії ЗС України. Та й власних формувань", - йдеться в повідомленні.
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