Кількість поїздів до Карпат скорочують: що трапилось [ Редагувати ]
З 11 по 23 червня на перегоні Яремче - Микуличин починається капітальний ремонт колії. Про це повідомили в "Укрзалізниці".
Через це буде змінено графіки та маршрути курсування пасажирських потягів на цій ділянці.
Розклад та маршрути будуть наступними:
- поїзд №55/56 Київ - Рахів не буде курсувати з Києва з 11 по 15 червня, а також з 18 по 22 червня, а з Рахова - з 12 по 16 червня та з 19 по 23 червня;
- поїзди №95/96 Київ - Рахів - Київ, №6/5 Запоріжжя - Ясіня - Запоріжжя, №15/16 Харків - Ясіня - Харків будуть в певні дати обмежені до Івано-Франківська;
- поїзди №26/25 Одеса - Рахів, №235/236 Одеса - Рахів та №130/129 Кременчук - Ворохта, №149/150 Полтава - Ворохта в певні дати будуть обмежені до Чернівців;
- поїзд №357/358 Київ - Ворохта буде обмежений в певні дати до станції Коломия.
- Зміни УЗ на літній сезон
"Укрзалізниця" запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон з 10 червня.
Він також передбачає появу двох нових рейсів. А саме:
- Поїзд №40/39 Запоріжжя - Солотвино, який зупинятиметься в семи областях України і сполучить Запоріжжя та Дніпро з курортами Львівської області та Закарпаття - від Славсько до Берегово;
- Поїзд №148/147 Київ - Одеса, який курсуватиме через Черкаси, що дозволить мешканцям області зручно планувати свій відпочинок біля моря.
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