З 11 по 23 червня на перегоні Яремче - Микуличин починається капітальний ремонт колії. Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Через це буде змінено графіки та маршрути курсування пасажирських потягів на цій ділянці.

Розклад та маршрути будуть наступними:

поїзд №55/56 Київ - Рахів не буде курсувати з Києва з 11 по 15 червня, а також з 18 по 22 червня, а з Рахова - з 12 по 16 червня та з 19 по 23 червня;

поїзди №95/96 Київ - Рахів - Київ, №6/5 Запоріжжя - Ясіня - Запоріжжя, №15/16 Харків - Ясіня - Харків будуть в певні дати обмежені до Івано-Франківська;

поїзди №26/25 Одеса - Рахів, №235/236 Одеса - Рахів та №130/129 Кременчук - Ворохта, №149/150 Полтава - Ворохта в певні дати будуть обмежені до Чернівців;

поїзд №357/358 Київ - Ворохта буде обмежений в певні дати до станції Коломия.

Зміни УЗ на літній сезон

"Укрзалізниця" запроваджує новий графік руху поїздів на літній сезон з 10 червня.

Він також передбачає появу двох нових рейсів. А саме: