У кількох регіонах рф по радіо увімкнули звернення російського диктатора володимира путіна, в якому він оголосив про введення воєнного стану в трьох прикордонних областях, але в Кремлі заявили про атаку хакерів.

Про це повідомляє російське видання "Медуза".

У зверненні путін стверджує, що нібито в понеділок, 5 червня, о 4:00 ранку, "українські війська ... вторглися на територію Курської, Білгородської та Брянської областей" у зв'язку з цим на території цих регіонів запроваджується особливий режим.

"На території Курської, Білгородської, Брянської областей моїм указом запроваджено військовий стан. Також сьогодні підпишу указ про загальну мобілізацію", - йшлося у зверненні.

Його встигли почути жителі Ростовської, Білгородської та Воронезької областей.

У Кремлі заявили, що такого звернення "точно не було", а радіочастоти зламали хакери, але звернення вже з'явилося в соцмережах.