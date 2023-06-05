Хакери налякали росіян зверненням путіна про "воєнний стан" (відео) [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У кількох регіонах рф по радіо увімкнули звернення російського диктатора володимира путіна, в якому він оголосив про введення воєнного стану в трьох прикордонних областях, але в Кремлі заявили про атаку хакерів.
Про це повідомляє російське видання "Медуза".
У зверненні путін стверджує, що нібито в понеділок, 5 червня, о 4:00 ранку, "українські війська ... вторглися на територію Курської, Білгородської та Брянської областей" у зв'язку з цим на території цих регіонів запроваджується особливий режим.
"На території Курської, Білгородської, Брянської областей моїм указом запроваджено військовий стан. Також сьогодні підпишу указ про загальну мобілізацію", - йшлося у зверненні.
Його встигли почути жителі Ростовської, Білгородської та Воронезької областей.
У Кремлі заявили, що такого звернення "точно не було", а радіочастоти зламали хакери, але звернення вже з'явилося в соцмережах.
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