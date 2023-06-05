Окупанти вдарили по Балаклії: всі подробиці [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російські окупанти сьогодні, 5 червня, увечері обстріляли Балаклію Харківської області. Внаслідок атак одна людина загинула, є поранені.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.
"російські окупанти вдарили по Балаклії. Станом на даний момент відомо про одного загиблого чоловіка та 8 поранених", - написав чиновник.
При цьому він зазначив, що на місці атаки зараз працюють усі профільні служби.
Варто зауважити, що інформацію про обстріл Балаклійської громади публікувала міська військова адміністрація ще о 17:45.
по темі
У вже звільненій від окупантів Харківській області виявили чергову схованку із російською зброєю
На окупованій частині Харківщині після ураження Силами оборони України майже 100 новоприбулих вояків армії рф з числа колишніх в'язнів були поранені або загинули, ще 80 дезертирували. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 4 червня
Російські диверсійно-розвідувальні групи вдруге за тиждень намагались проникнути на територію Харківської області
У неділю зранку, 4 червня, окупанти масовано завдали удару по Харківській області
Практично щодня Куп'янський район потерпає від артилерійського та мінометного вогню. А тепер до цього додалися ще й удари керованими авіабомбами.
З села Гусарівка, під Балаклією, рашистів вибили ще наприкінці березня 2022-го. І досі там знаходять місця, де катували, а потім спалювали тіла розстріляних селян, намагаючись приховати свою звірячу жорстокість. І досі у населеному пункті шукають зниклих мешканців. У Гусарці побувала наша знімальна група.