російські окупанти сьогодні, 5 червня, увечері обстріляли Балаклію Харківської області. Внаслідок атак одна людина загинула, є поранені.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

"російські окупанти вдарили по Балаклії. Станом на даний момент відомо про одного загиблого чоловіка та 8 поранених", - написав чиновник.

При цьому він зазначив, що на місці атаки зараз працюють усі профільні служби.

Варто зауважити, що інформацію про обстріл Балаклійської громади публікувала міська військова адміністрація ще о 17:45.