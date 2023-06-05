У Новій Таволжанці Шебекінського району Бєлгородської області вбили старшого оперативного угруповання Бєлгород Андрія Стесєва. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Згідно з оперативною інформацією, в ніч з 04 на 05 червня в населеному пункті нова таволжанка вбито гвардії полковника Стесєва Андрія Васильовича - старшого оперативного угруповання бєлгород.

Раніше Стесєв обіймав посаду командира 104 десантно-штурмового полку вдв рф. Цей полк є причетним до вбивств мирних українців у Бучі. Полк входить до складу 76-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії (Псков).

У Легіоні "Свобода Росії" заявили, що це вони разом із Російським добровольчим корпусом ліквідували полковника Стесєва.