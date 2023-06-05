Колишній ватажок сепаратиського батальйону "Восток", а нині заступник голови Росгвардії у "днр" Олександр Ходаківський повідомив про просування українських військ на Донеччині. За його словами, ЗСУ змогли "зачепитися" за Новодонецьке.

У противника получилось зацепиться за Новодонецкое... В целом сегодня баланс в пользу противника, но значительно углубиться в нашу территорию ему не удалось.

Вдень Ходаківський повідомляв, що ситуація під Новодонецьком і лівіше у бік Великоновоселовкі тяжка. Українці намацали слабкі місця оборони окупантів і нарощують зусилля.

Впервые на нашем тактическом участке увидели леопарды. Как я и предполагал вчера - почувствовав запах успеха, противник бросит в бой дополнительные силы. Только в районе Новодонецкого зафиксировано до тридцати единиц бронетехники.

Нагадаємо, ввечері 5 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила про початок наступу ЗСУ на деяких напрямках.