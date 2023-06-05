ЗСУ змогли "зачепитися" за Новодонецьке - Ходаківський [ Редагувати ]
Колишній ватажок сепаратиського батальйону "Восток", а нині заступник голови Росгвардії у "днр" Олександр Ходаківський повідомив про просування українських військ на Донеччині. За його словами, ЗСУ змогли "зачепитися" за Новодонецьке.
У противника получилось зацепиться за Новодонецкое... В целом сегодня баланс в пользу противника, но значительно углубиться в нашу территорию ему не удалось.
Вдень Ходаківський повідомляв, що ситуація під Новодонецьком і лівіше у бік Великоновоселовкі тяжка. Українці намацали слабкі місця оборони окупантів і нарощують зусилля.
Впервые на нашем тактическом участке увидели леопарды. Как я и предполагал вчера - почувствовав запах успеха, противник бросит в бой дополнительные силы. Только в районе Новодонецкого зафиксировано до тридцати единиц бронетехники.
Нагадаємо, ввечері 5 червня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила про початок наступу ЗСУ на деяких напрямках.
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