Уряд оголосив пріоритети через підрив Каховської ГЕС [ Редагувати ]
Евакуація населення, ситуація на Запорізькій АЕС і забезпечення питною водою є пріоритетними завданнями у зв'язку з підривом рашистами Каховської ГЕС.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо руйнування росіянами Каховської ГЕС.
Перед чиновниками стоїть чотири головні завдання:
- Організувати евакуацію та розміщення людей на безпечних територіях. Перші потяги з Херсона вирушають о 13:00.
- Запорізька АЕС. Наразі ситуація контрольована. Важливо не допустити розвитку найгіршого сценарію.
- Забезпечення питною водою. Вже напрацьовані пропозиції, є підготовлені проєктні рішення. Готуємо виділення коштів, аби розпочати реалізацію проєктів якнайшвидше.
- Оцінка екологічних наслідків. Міндовкілля невдовзі має підготувати відповідні дані.
Усі отримали завдання й доручення по кожному з цих пунктів. Рішення мають бути напрацьовані швидко й невідкладно. Члени держкомісії отримують регулярні оновлення щодо ситуації.
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