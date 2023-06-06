Окупанти двічі мінували Каховську ГЕС перед тим, як її підірвати 6 червня. В розвідці додають, що такий крок свідчить про паніку серед загарбників. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

Так, проведення основних робіт із замінування Каховської ГЕС одразу після захоплення станції.

В квітні минулого року здійснено додаткове мінування шлюзів та опор. На самій греблі було встановлено тентовані вантажівки з вибухівкою.

Як додали розвідники, цей терористичний акт є ознакою паніки путінського режиму та намаганням ускладнити дії українських сил безпеки та оборони.