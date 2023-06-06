Підрив Каховської ГЕС: у ГУР розповіли деталі підготовки окупантів [ Редагувати ]
Окупанти двічі мінували Каховську ГЕС перед тим, як її підірвати 6 червня. В розвідці додають, що такий крок свідчить про паніку серед загарбників. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.
Так, проведення основних робіт із замінування Каховської ГЕС одразу після захоплення станції.
В квітні минулого року здійснено додаткове мінування шлюзів та опор. На самій греблі було встановлено тентовані вантажівки з вибухівкою.
Як додали розвідники, цей терористичний акт є ознакою паніки путінського режиму та намаганням ускладнити дії українських сил безпеки та оборони.
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