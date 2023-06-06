Через розлив Дніпра у Херсонській області на берег масово викидає протипіхотні міни. Скоріш за все змило водою російські мінні поля, коли річка почала виходити з берегів після руйнування Каховської ГЕС.

Міноборони України попередило про мінну небезпеку в зонах підтоплення в Херсонській області. Потоки води розмивають і зносять мінні поля рашистів. Вздовж берега лунають десятки вибухів.

Через це російські пропагандисти почали заявляти, що підрив Каховської ГЕС - справа рук українських диверсанців. Мовляв мотив української сторони читається легко: знести всі оборонні споруди вздовж Дніпра на лівому, низинному березі, та зробити їх цілком непридатними для оборони.

При цьому водою буде знесено всі мінні поля, що теж стає плюсом. А головне - суттєво ускладнюється російська логістика постачання з Криму, який є опорною базою всього півдня російської оборони.