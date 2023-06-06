На Херсонщині через розлив Дніпра вибухають російські мінні поля (відео) [ Редагувати ]
Через розлив Дніпра у Херсонській області на берег масово викидає протипіхотні міни. Скоріш за все змило водою російські мінні поля, коли річка почала виходити з берегів після руйнування Каховської ГЕС.
Міноборони України попередило про мінну небезпеку в зонах підтоплення в Херсонській області. Потоки води розмивають і зносять мінні поля рашистів. Вздовж берега лунають десятки вибухів.
Через це російські пропагандисти почали заявляти, що підрив Каховської ГЕС - справа рук українських диверсанців. Мовляв мотив української сторони читається легко: знести всі оборонні споруди вздовж Дніпра на лівому, низинному березі, та зробити їх цілком непридатними для оборони.
При цьому водою буде знесено всі мінні поля, що теж стає плюсом. А головне - суттєво ускладнюється російська логістика постачання з Криму, який є опорною базою всього півдня російської оборони.
по темі
У мережі опублікували перший супутниковий знімок зруйнованої Каховської ГЕС. На свіжих супутникових фото Planet Labs за 6 червня 2023 року видно наслідки підриву Каховської гідроелектростанції
Через стрімке підвищення рівня води після руйнування Каховської ГЕС готується планова евакуація населення. Першими евакують мешканців трьох районів - Новокаховського, Голопристанського та Алешкінського
Голова Херсонської обласної Ради Олександр Самойленко розповів про ситуацію на Херсонщині та те, коли чекати спад води в області після підриву Каховської ГЕС
Наталя Гуменюк розповіла про перші наслідки затоплення Каховської ГЕС
Сили спецоперацій ЗСУ повідомили про знищення човна з російськими окупантами на одному з островів Херсонщини
Чоловік придбав металошукачі і, консультуючись із саперами, власноруч розміновує населений пункт. Він уже обстежив школу, садочок, десятки городів та 16 гектарів полів. Чоловік уже встиг назбирати купу смертоносного залізяччя. Поспілкувалася з ним Наталя Сінченко.