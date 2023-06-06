Катастрофа на Херсонщині. Через підрив російськими окупантами Каховської ГЕС у зоні підтоплення зараз понад 80 населених пунктів. З Херсона евакуюють жителів района Корабел. Також вода прибуває до низки сіл, що на околицях. Пік підняття рівня води очікується о 12 дня. Михайло Манилюк зібрав останні новини з Херсонщини.

У результаті підриву російськими окупантами Каховської Гідроелектростанції вода поступово розливається населеними пунктами Херсонщини. Затоплена прибережна зона. У воді стоять городи та подвір'я людей. Через потужну течію з річки навіть повилазили бобри.

Пік підтоплення після руйнування дамби Каховської ГЕС очікується до 12-ї години. На правому березі Херсонщини у критичній зоні - 16-ть тисяч людей з 10-ти населених пунктів та частково самого Херсона. Покидати свої домівки люди не хочуть.

Василь, житель Херсонщини:

Смысла пока нема. Он вода, я думаю, що вона сюди не підніметься. Сейчас на контроле, если вода вже не так идет. Вода если начнет повышаться, ну тогда надо будет выехать вверх туда. А так пока смысла нема. - А до куда вас затопило? - Та внизу там, пока за причал вышла. Она поднялася сейчас где-то на полтора метра).

Мешканці вірять, що вода не затримається надовго і знайде місце куди дітися!

Володимир, житель Херсонщини:

Они взорвали часть, вода постепенно будет уходить на ту сторону и максимум поднимется тут на два-три метра.

Людмила, жителька Херсонщини:

Це ми так думаємо, а як буде - ми ще не знаємо. Тому ми стоїмо біля своїх домівок і ждемо. Тяжко дивитися на це все, що люди тут і з лівого берега страдають, як і ми.

Та все ж небезпека існує. Тому влада регіону закликає жителів населених пунктів, які знаходяться в епіцентрі підтоплення, якнайшвидше евакуюватись в безпечні місця!

Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації:

Ми розуміємо, що будуть підтоплення, готові до цього. На даний час організовано евакуацію мешканців данних населених пунктів автобусами до міста Херсон, а далі до міста Миколаєва і звідти вже до Хмельницького, Одеси, Кропивницького, Києва та інших міст.

Евакуювати мешканців Херсону та прилеглих сіл допоможе й "Укрзалізниця". Опівдні з Херсона від-правиться перший потяг до Миколаєва.