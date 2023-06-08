6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС. Села і міста Херсонської області потерпають від катастрофи, проте оцінити наслідки цієї події поки що неможливо, проте вже відомо, що вони будуть глобальними.

Заслужений педіатр Євген Комаровський розповів про те, чим катастрофа може загрожувати здоровʼю українців. Про це він написав у Intagram.

За його словами, найефективніший дезінфектор – білизна. Але потрібно приготувати спеціальний розчин. У складі білизни обов’язково має бути гіпохлорид натрію. При концентрації гіпохлориду натрію в 5% потрібно зробити розчин –15 мл на 3 літри води.

У червоній групі ризику - вагітні та діти до 5 років.