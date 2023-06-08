Електроенергії в місті немає. Люди, які змогли вибратись із водяної пастки, йдуть до лікарні. Кількість їх там наразі дуже велика, тому вже постає питання, чим їх годувати. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів Олешківський міський голова Олег Рищук.

"З населенням у нас завжди є зв'язок, ми спілкуємось, є спільні чати, де ми ділимось інформацією. Це все, що ми сьогодні, на жаль, можемо зробити, аби допомогти нашому населенню там. Ситуація дуже складна. З однієї сторони є вже позитив в тому, що вода вже не прибуває, а навпаки відходить. Вже на кінець дня мені надають інформацію, що навіть візуально вже видно, що вода відходити почала. Маємо надію, що через 3-5 днів побачимо гарний результат", - зазначив Рищук.

Він додав: "Електроенергії в місті немає. Люди, які змогли вибратись із водяної пастки, йдуть до лікарні. Кількість дуже велика, під 1000 людей, тому вже постає питання, чим їх годувати. Якщо окупаційна влада, яка скажімо самоліквідувалась із рішення цієї глобальної проблеми через день-два не привезуть продукти харчування, у нас буде проблема. З водою питною та ж сама історія".

Також Рищук розповів про постраждалих та жертв катастрофи.

"Підтверджено вже сьогодні 8 людей. Щодо зниклих безвісти немає інформації", - резюмував він.