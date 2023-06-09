Блінкен планує відвідати Китай наступного тижня - Politico [ Редагувати ]
Державний секретар США Ентоні Блінкен планує відвідати Китай наступного тижня.
За інформацією видання, Держдеп ще уточнює деталі поїздки, однак їм відомо, що Блінкен прибуде до Пекіна після робочого візиту на Близький Схід, де він планує провести низку зустрічей з країнами, які боряться з ІДІЛ.
Politico зазначає, що поїздка держсекретаря в Китай стане першим візитом американського високопосадовця найвищого рівня до КНР від 2018 року.
Водночас, офіційні Вашингтон та Пекін поки що не підтверджують такого візиту.
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