Увечері 8 червня росія завдала ракетного удару по Умані Черкаської області. Як наслідок, постраждало вісім людей.

Однією з тих, хто зазнав найбільших травм, є 26-річна Олена Голубенко. Жінці ампутували ногу, нині вона перебуває у важкому стані.

Дружина рідного брата чоловіка постраждалої Ксенія Голубенко розповіла "Українській правді" про деталі ворожого удару, а також поділилась інформацією про стан потерпілої.

"Коли я щодня оплакувала Каховку та вчора подумала, що гіршого вже й неможливо уявити, увечері після тренування дізнаюся, що гірше буває! Вчора осколком ракети в Умані жахливо поранило мою Лєночку", – зазначила Ксенія.

Ксенія Голубенко розповіла, що на момент трагедії семирічна донечка Олени гралась у сусідів зі своєю приятелькою. Її чоловік, який працює далекобійником, перебував у цей час в Одесі.

Того дня Олена пішла за покупками до місцевого супермаркету АТБ. Дорогою її застала повітряна тривога. Ховатися не було куди, поряд була лише автомийка.

Як переповідає Ксенія, постраждала розмовляла з чоловіком телефоном, зауваживши, що "мабуть, щось летить". Одразу після її слів він почув вибух, і зв’язок миттєво перервався. Олена опинилась біля епіцентру прильоту ворожої ракети.

"Медики допомогу надали миттєво", – поділилась Ксенія розповіддю рідних, які були поряд з Оленою.

Всю ніч потерпілій рятували життя в лікарні Умані. Там її прооперували – медикам довелося ампутувати ногу "по саме стегно"; робили переливання крові.

Наступного дня, під ранок, Олена прийшла до тями. Після цього її перевезли до однієї з лікарень Києва. Нині жінка в реанімації, де лікарі продовжують боротьбу за її життя.

"Лєна ще дуже слабка, лікарі не роблять ніяких прогнозів, вона найбільше постраждала з усіх", – стверджує родичка потерпілої.

З її слів, дуже важко переживає трагедію батько Олени.

"Уявіть тільки, як неймовірно боляче дивитися на пошматовану дитину, а він лиш нещодавно похоронив свою дружину, матір Олени", – додає Ксенія.

Олена – вихователька дитячого садочка за спеціальністю.

"Лєна – неймовірне сонечко. Це така людина, яка всім завжди робить добро. На початку повномасштабного вторгнення, ми разом допомагали з евакуацією родичам та друзям з Києва. Жили з нею в одному домі під час пандемії COVID-19.

Звісно, на таке ніхто не заслуговує, але якщо запитати, за що саме вона, то відповіді ніхто не дасть, – наголошує Ксенія.

Наразі сім’я Олени шукає кваліфікованих медиків, зокрема за кордоном, які зможуть допомогти їй з реабілітацією.