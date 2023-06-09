Ногу ампутували до стегна: під час атаки рф на Умань постраждала 26-річна жінка [ Редагувати ]
Увечері 8 червня росія завдала ракетного удару по Умані Черкаської області. Як наслідок, постраждало вісім людей.
Однією з тих, хто зазнав найбільших травм, є 26-річна Олена Голубенко. Жінці ампутували ногу, нині вона перебуває у важкому стані.
Дружина рідного брата чоловіка постраждалої Ксенія Голубенко розповіла "Українській правді" про деталі ворожого удару, а також поділилась інформацією про стан потерпілої.
"Коли я щодня оплакувала Каховку та вчора подумала, що гіршого вже й неможливо уявити, увечері після тренування дізнаюся, що гірше буває! Вчора осколком ракети в Умані жахливо поранило мою Лєночку", – зазначила Ксенія.
Ксенія Голубенко розповіла, що на момент трагедії семирічна донечка Олени гралась у сусідів зі своєю приятелькою. Її чоловік, який працює далекобійником, перебував у цей час в Одесі.
Того дня Олена пішла за покупками до місцевого супермаркету АТБ. Дорогою її застала повітряна тривога. Ховатися не було куди, поряд була лише автомийка.
Як переповідає Ксенія, постраждала розмовляла з чоловіком телефоном, зауваживши, що "мабуть, щось летить". Одразу після її слів він почув вибух, і зв’язок миттєво перервався. Олена опинилась біля епіцентру прильоту ворожої ракети.
"Медики допомогу надали миттєво", – поділилась Ксенія розповіддю рідних, які були поряд з Оленою.
Всю ніч потерпілій рятували життя в лікарні Умані. Там її прооперували – медикам довелося ампутувати ногу "по саме стегно"; робили переливання крові.
Наступного дня, під ранок, Олена прийшла до тями. Після цього її перевезли до однієї з лікарень Києва. Нині жінка в реанімації, де лікарі продовжують боротьбу за її життя.
"Лєна ще дуже слабка, лікарі не роблять ніяких прогнозів, вона найбільше постраждала з усіх", – стверджує родичка потерпілої.
З її слів, дуже важко переживає трагедію батько Олени.
"Уявіть тільки, як неймовірно боляче дивитися на пошматовану дитину, а він лиш нещодавно похоронив свою дружину, матір Олени", – додає Ксенія.
Олена – вихователька дитячого садочка за спеціальністю.
"Лєна – неймовірне сонечко. Це така людина, яка всім завжди робить добро. На початку повномасштабного вторгнення, ми разом допомагали з евакуацією родичам та друзям з Києва. Жили з нею в одному домі під час пандемії COVID-19.
Звісно, на таке ніхто не заслуговує, але якщо запитати, за що саме вона, то відповіді ніхто не дасть, – наголошує Ксенія.
Наразі сім’я Олени шукає кваліфікованих медиків, зокрема за кордоном, які зможуть допомогти їй з реабілітацією.
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