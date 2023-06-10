На Бахмутському напрямі наші оборонці просунулися на деяких ділянках на 1400 метрів, завдаючи рашистам значних втрат.

Сили оборони звільнили ще майже півтора кілометра території в районі Бахмута. Бійці ЗСУ продовжують штурмувати позиції росіян, знищують їхню техніку та склади. Про це розповів речник Сил оборони України Східного напрямку Сергій Череватий. Російські війська намагаються атакувати українські підрозділи. Більше про ситуацію на східному фронті - дивіться в огляді.

Це Торецьк. Рашисти вкотре обстріляли місто з повітря. Авіабомби вдарили по центру, пошкодивши будинки, об'єкти інфраструктури та адмінбудівлю. Є поранені.

Павло Дяченко, поліцейський екіпажу "Білий Янгол":

Дві бомби впало майже в центрі міста біля багатоповерхівки, інша влучали в проїжджу частину. На місці було виявлено декілька постраждалих, їм надавалась домедична допомога. Одна жінка перебувала в 10-15 метрах від самого місця влучання цієї бомби. Вона у важкому стані.

Поранених троє. Жінку, що найбільше постраждала, терміново доправили в лікарню. Авіаударів завдали окупанти в районі Василівки, Первомайського та Невельського. З артилерії обстріляли Новодонецьке, Невельське, Первомайське та Авдіївку.

Під прицілом окупантів залишається і Часів Яр. Під невпинним вогнем якось виживають люди.

Важкі бої на Лиманському, Авдіївському, Мар'їнському та Бахмутському напрямках. Під Бахмутом окупанти атакували у напрямку Оріхово-Василівки, Іванівського та Північного, проте - безуспішно.

Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України:

Наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка. Противник зазнав втрат. Водночас ворог здійснив артилерійські обстріли в районі населених пунктів Георгіївка, Мар'їнка, Острівське, Курахове, Дачне, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка Донецької області.

У Святогірську будинки та вулиці нагадують про жорстокі бої, які тут точилися. У місті та навколишніх лісах багато мін та вибухових пасток, що їх встановили росіяни. Зараз у Святогірську мешкає 227 дітей, переважна більшість з яких повернулась додому після деокупації міста. Щоб убезпечити їх, правоохоронці проводять лекції.

Оксана Кравченко, т.в.о. інспектора відділу ювенальної превенції ГУ НПУ в Донецькій області:

Провели з дітьми правила поводження, коли вони бачать міни, показали їм муляжі мін, повторили з ними, в які служби треба телефонувати, щоб діти знали, як реагувати.

Рашисти не лише забруднюють території вибухівкою, а й винищують ліси. Це насадження поблизу тимчасово окупованої Кремінної на Луганщині.

Загарбники авіацією вдарили по Невському. З артилерії різних калібрів окупанти били по Новоселівському, Невському, Білогорівці та Діброві.

Артем Лисогор, голова Луганської військової адміністрації:

Місяцями ворог штурмує Білогорівку, не полишає спроб продавити нашу оборону на цій ділянці фронту. Втім, ні вчора, ні раніше противнику це не вдалося. Атаки відбито, росіяни із втратами відійшли.

Жителям деокупованих територій правоохоронці привозять найнеобхідніше. У кількох населених пунктах залишається близько сотні людей.

Було доставлено до населених пунктів Греківка, Невське, Новолюбівка, Макіївка 500 буханок хліба, а також засоби гігієни.

Поки правоохоронці разом із волонтерами допомагають вижити мирному населенню, українські захисники потом і кров'ю повертають українську землю. Так, на Бахмутському напрямі наші оборонці просунулися на деяких ділянках на 1400 метрів, завдаючи рашистам значних втрат.

На цих кадрах видно, як аеророзвідка виявила ворожу піхоту та укриття противника. Ударними дронами бійці знешкодили окупантів та мінно-вибухові загородження.