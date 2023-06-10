В повній невідомості. Свого сина Любов Ситнікова з Миколаївщини - не бачила вже півтора року. 24 лютого її Віктор добровільно вступив до лав ЗСУ. Боронив Харківщину і Маріуполь. В останнє був на "Азовсталі" - у травні 2022 потрапив у полон. І нині сім'я живе одною надією.

Любов, мати полоненого:

Ви розумієте, це вже материнський крик душі. Я вже третій рік не бачу сина.

Пані Любов щоразу з надією вдивляється в обличчя тих, кого обміняли. Сподівається побачити серед звільнених із полону сина. Війна застала Віктора у Харкові - хлопець навчався в Академії Нацгвардії. Віктор доєднався до лав Збройних сил України в перший день війни. І майже одразу опинився у Маріуполі.

У Маріуполі їх приєднали до бригади "Азова".

Віктор - один із тих, хто 86 днів мужньо тримав борону міста.

Любов, мати полоненого:

Він був захисником "Азовсталі". Він дзвонив, казав: "Мамуля, ми ждемо підмоги". Вони боролися до останнього.

А 17 травня 2022 року бійці "Азовсталі" вийшли з заводу. Того дня жінка отримала останнє повідомлення від сина.

Любов Ситнікова, мати полоненого:

17 травня о 05:06, я роблю дояркою, прийшла смска: "Мамулічка, ми виходимо. Бережи всіх". І все - зв'язок з ним обірвався.

Майже рік про Віктора не було жодної звістки. Якось у квітні Любові подзвонив побратим сина, якого звільнили за обміном.

Любов, мати полоненого:

Мені подзвонив на телефон і сказав: "Шановна Любов Миронівна, так і так, я був з вашим сином у СІЗО. Вітя ваш з "Азовсталі" вийшов худий. Зараз він у нормальному стані. Написав заяву на обмін, і ждемо обміну.

Віктор був серед тих полонених, яких спочатку утримували в Оленівці. Саме там хлопці пройшли через найгірше.

Любов, мати полоненого:

Як Оленівку розбомбили, їх перекинули в Горлівку. Він мені сказав, найгіршою була Оленівська колонія. Нас там били, годувати не годували, як до скотини ставилися.

З Горлівки частину бійців доправили до Луганської області. Саме там, на думку жінки, її син і досі.

Любов, мати полоненого:

Ми написали два листи, дочка Валентина з дочкою передавали посилки волонтерам. Вони, коли туди їхали, передали посилки. Цей Сергій сказав ні посилок, ні листів не дозволяли передавати.

Жінка мріє хоча б почути голос сина.

Любов, мати полоненого:

У нас є група, і ми пишемо туди, і склали фотоальбом тих, хто вийшов з "Азовсталі". Хлопці дивляться, ми залишили номера телефонів, і так нам додзвонюються, і оце так ми узнаємо, що там з хлопцями.

Рідні Віктора оформили всі документи для обміну. І з нетерпінням чекають того дня, коли сім'я зможе обійняти рідну людину.

Валентина, сестра полоненого:

Постійно чекаємо і постійно, коли обмін - телефон у руках. Бо навіть якщо він не зателефонував, ми раніше побачимо його на фотографії. Тому що фотографії викладають раніше, ніж хлопці телефонують додому, і викладають списки, тому ми сподіваємося, що ось ми скоро його побачимо й ось зараз він зателефонує.

Валентина говорить, що дуже переживає їхня старенька бабуся, що пережила Другу світову. Акумулює життєві ресурси, щоб дочекатися тієї години, коли побачить онука, що повернувся з полону.