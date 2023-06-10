Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що наразі в України немає інформації про те, що факт передання українських полонених російською православною церквою Угорщини відбувся. Зокрема, Київ не знає, чи на волі військові.

Про це стало в ефірі телемарафону.

Станом на зараз у нас немає інформації про те, що факт відбувся, що полонені вже на території цієї країни та на свободі. Оскільки Україна - це цивілізована держава, то для нас головне - людина та життя. Сподіваємось, що в результаті цих маніпуляцій з боку держави-агресора частина українців опиниться на свободі.

За словами Юсова, Україна говоритиме з усіма учасниками передачі військових та з'ясовуватиме деталі.

А все інше ми з'ясуємо та прокоментуємо. Тема чутлива, тут будь-яке слово може вплинути на результат. Ми будемо говорити з усіма учасниками цього процесу і з'ясовувати моменти.

Представник ГУР наголосив, що москва не виконує гуманітарного права та Женевських конвенцій.