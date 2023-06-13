Як аеророзвідники прикривають піхотинців під час штурму під Бахмутом (відео) [ Редагувати ]
Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський показав відео, як бійці з роти розвідки прикривають піхотинців під час штурму на Бахмутському напрямку та вражають позиції росіян.
Він зазначив, що на Бахмутському напрямку продовжуються штурмові дії. Наші захисники вибивають окупантів з позицій та повертають під контроль українську землю.
Так, Сирський опублікував відео якісної роботи аеророзвідки зі скидами.
На відео видно, як воїни роти розвідки третьої окремої штурмової бригади прикривають піхотинців під час штурму та вражають ворожі позиції.
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