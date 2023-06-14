На Сумщині окупанти обстріляли УАЗ, в якому було шестеро лісівників, усі загинули (фото) [ Редагувати ]
У вівторок, 13 червня, російські окупанти вдарили по території Середино-Будської територіальної громади Сумщини. Під обстріл потрапив автомобіль УАЗ, в якому перебувало шестеро працівників лісового господарства. Усі вони загинули. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Внаслідок обстрілу 6 осіб, серед яких 2 цивільних та 4 працівників лісового господарства, отримали несумісні з життям поранення.
За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
У Північному лісовому офісі повідомили деталі трагедії. Внаслідок обстрілу загинуло 6 працівників філії "Свеське лісове господарство". Попередньо це був вибух від ствольної артилерії.
Загалом повідомлено про 21 вибух по південній околиці н.п. Стара Гута, відстань до державного кордону до 7 км. Обстріл відбувся о 13:15 - 14:20. Лісівники рухались на автомобілі УАЗ по лісовій дорозі від с. Стара Гута до с. Голубівка.
У машині були лісничий Сергій Волков (48 років), помічник лісничого Іван Романченко (33 роки), майстри лісу Андрій Бураков (35 років), Олександр Глушенко (31 роки), Сергій Заболотний (33 роки), Андрій Михайленко (50 років). У кожного залишились родина та діти.
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