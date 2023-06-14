Відомий мессенджер видаляє російську мову [ Редагувати ]
Джерело: Unsplash
Популярний корпоративний месенджер Slack з 28 червня припинить підтримку російської мови у своєму додатку.
Про важливі зміни користувачі месенджера побачили із повідомлення, яке надіслав Slack усім, хто обрав у програмі російську локалізацію.
Месенджер отримав російську локалізацію у червні 2021 року, а тепер через два роки компанія відмовляється від неї.
Користувачі все ще зможуть спілкуватися у своїй обраній мові або використовувати перекладач для перекладу інтерфейсу Slack у браузерній версії, повідомила компанія.
Власник Slack, компанія Salesforce, 7 березня 2022 року оголосила про припинення обслуговування клієнтів з росії. Але тоді не згадувалось про обмеження щодо роботи Slack.
З 15 березня користувачі з росії стали повідомляти про видалення робочих просторів у Slack, і це зачепило команду банку "Сбер".
16 березня месенджер повідомив про обмеження для російських користувачів: деяким був заблокований доступ через санкції, а тим, хто мав платні підписки, їх переклали на безкоштовний тариф без блокування.
У лютому 2023 року користувачі з росії скаржилися на повідомлення від Slack про видалення навіть безкоштовних функцій, це мало статися з 21 березня 2023 року.
Раніше ми розповідали, чому українці стало масово українізуватися.
по темі
Компанія Apple у рамках Всесвітньої конференції для розробників (WWDC) представила новий ноутбук сімейства MacBook Air, першу в історії лінійки 15-дюймову модель
Apple представила гарнітуру змішаної реальності Vision Pro. Це окуляри з доповненою та віртуальною реальністю
Уряд ФРН затвердив першу історію країни стратегію національної безпеки, яка передбачає заходи протидії потенційним зовнішнім загрозам Німеччини у найближчі роки
На Таврійському напрямку Сили оборони продовжують вибивати росіян з позицій. За останню добу втрати ворога вбитими та пораненими склали майже чотири роти. Про це повідомив командувач угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, мають частковий успіх на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр
Уряд України ухвалив постанову, яка визначає, що під час перереєстрації транспортного засобу (вживаного) проведення експертного дослідження не є обов’язковим, за винятком ввезення вживаних автомобілів з-закордону вперше.