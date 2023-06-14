Месенджер Slack дуже популярний у ІТ сфері Джерело: Unsplash

Популярний корпоративний месенджер Slack з 28 червня припинить підтримку російської мови у своєму додатку.

Про важливі зміни користувачі месенджера побачили із повідомлення, яке надіслав Slack усім, хто обрав у програмі російську локалізацію.

Месенджер отримав російську локалізацію у червні 2021 року, а тепер через два роки компанія відмовляється від неї.

Користувачі все ще зможуть спілкуватися у своїй обраній мові або використовувати перекладач для перекладу інтерфейсу Slack у браузерній версії, повідомила компанія.

Власник Slack, компанія Salesforce, 7 березня 2022 року оголосила про припинення обслуговування клієнтів з росії. Але тоді не згадувалось про обмеження щодо роботи Slack.

З 15 березня користувачі з росії стали повідомляти про видалення робочих просторів у Slack, і це зачепило команду банку "Сбер".

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16 березня месенджер повідомив про обмеження для російських користувачів: деяким був заблокований доступ через санкції, а тим, хто мав платні підписки, їх переклали на безкоштовний тариф без блокування.

У лютому 2023 року користувачі з росії скаржилися на повідомлення від Slack про видалення навіть безкоштовних функцій, це мало статися з 21 березня 2023 року.

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