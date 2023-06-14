Безпілотні літальні апарати б'ють рекорди серед запитів військових, адже виконують купу корисних функцій на фронті. Благодійний фонд Вадима Столара такі запити також отримує та оперативно на них реагує. Цього разу українські прикордонники отримали від волонтерів одразу 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3T, які через низку переваг вважаються чи не найкращими у своєму класі.

Засновник Фонду - Вадим Столар - запевнив, що вони разом з командою й надалі відгукуватимуться на актуальні запити бійців заради головної мети - зберегти життя та здоров’я наших воїнів і наблизити Перемогу України.

Вадим Столар закликав максимально забезпечувати захисників безпілотниками

"З початку масштабного вторгнення росії в Україну наш Фонд робить усе можливе задля підтримки військових, які боронять нашу землю. Однією з найбільших потреб фронту залишаються безпілотні літальні апарати, які довели свою практичність і корисність у відбитті російської агресії, - прокоментував Вадим Столар. - Тож ми вже неодноразово на запити захисників передавали БПЛА та інше високотехнологічне обладнання - загалом з початку російського вторгнення Фонд надав 383 безпілотники, антидронні системи, тепловізори тощо".

"Проте потреба у безпілотниках серед військових постійна і не знижується - тож ми продовжуємо закуповувати дрони, щоб допомагати захисникам ефективніше нищити ворога. Цього разу Фонд закупив та передав одразу 10 таких апаратів, на що було виділено майже 3 млн грн. Не зупиняємось у підтримці ЗСУ аж до самої Перемоги України!" - наголосив Вадим Столар.

Волонтери Фонду Вадима Столара розповіли про особливості переданих дронів

"Коли ми говоримо про дрони, яких зараз так потребує армія, мова йде не лише про ударні безпілотники, такі як байрактар, або про дрони-камікадзе, - важливі також і малі розвідувальні апарати. Вони проявили себе дуже гнучкими та здатними виконувати різноманітні завдання. Серед таких квадрокоптерів чи не найкращими є DJI Mavic 3T, які, крім того, обладнані тепловізорами, що дозволяє їм ефективно діяти вночі.

Але сьогодні знайти їх дуже важко, і коштують вони дорого. Проте це дійсно дуже потрібні апарати, тож наші волонтери усіма правдами й неправдами змогли знайти 10 одиниць. Коштом Фонду Вадима Столара ми закупили їх та передали на передову. Впевнена, що ці апарати допоможуть нашим захисникам вберегти себе та наблизити нашу Перемогу", - підкреслила волонтерка Фонду Наталія Приходько.

Військові наголосили на перевагах наданих Фондом Вадима Столара БПЛА

"Дякуємо Фонду Вадима Столара за передану техніку - ці 10 дронів дуже допоможуть нам виявляти та бити ворога. Важливо, що ця модель DJI Mavic 3T компактна, але водночас може пролетіти понад 30 км, залишаючись у повітрі 45 хвилин. Це дозволяє з відносно безпечної відстані вести розвідку позицій противника та наводити на них артилерійський вогонь.

Дуже важливо, що цей Мавік оснащено тепловізором, а отже він може ефективно працювати як вдень, так і вночі", - зазначили представники військового підрозділу з-поміж прикордонників, що отримали дрони від Фонду Вадима Столара.

Вони додали, що серед завдань, які можуть виконувати зазначені безпілотники, можна відзначити наступні:

розвідка позицій противника;

наведення і коригування вогню артилерії;

виявлення ворожих ДРГ;

пошук поранених та супровід евакуаційних команд;

взяття в полон ворожих бойовиків (якщо дрон оснащено гучномовцем).

А за потреби навіть такі невеликі дрони, як DJI Mavic 3T, здатні нести бойові снаряди та нищити живу силу і легкоброньовану техніку ворога на полі бою.

Як Вадим Столар та його БФ допомагають захисникам під час війни

Вадим Столар та його Благодійний фонд з початку прямого вторгнення росії в Україну розгорнули масштабну діяльність з підтримки наших військових. З перших днів після російського нападу це були гарячі обіди для захисників Києва, харчові продукти, медикаменти.

Потім перелік допомоги постійно розширювався, а також збільшувалася географія - так на сьогодні Фонд передає найнеобхідніше захисникам як на східному, так і на південному напрямках.

З лютого 2022 до червня 2023 року військові отримали наступну допомогу від Фонду Вадима Столара:

245 590 порцій гарячого харчування,

37 110 одиниць військового спорядження, інструментів та одягу,

30 240 одиниць медикаментів,

37 одиниць спеціалізованих позашляховиків та бронеавто,

383 одиниці квадрокоптерів, антидронних систем, тепловізорів, відеокамер, моторних човнів та іншого високотехнологічного обладнання та техніки.

Крім того, родини військових забезпечують житлом та реалізують для них низку соціальних проєктів. Також після російського теракту на Каховській ГЕС Фонд розгорнув закупівлю та передання моторних човнів підрозділам, що залучені до рятувальної операції.

Українці сьогодні пишаються своїми Збройними силами та роблять все для майбутніх перемог і вигнання ворога з нашої землі. Благодійний фонд Вадима Столара щодня вкладає свою частку в нашу спільну Перемогу. Якщо вам потрібна допомога - звертайтеся до волонтерів на сторінці БФ у Facebook:

https://www.facebook.com/VadymStolarBF