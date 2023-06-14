В Ізюмському районі Харківської області чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі. Він зазнав травм.

Про це повідомляє поліція Харківської області в Telegram.

Як зазначають правоохоронці, вони отримали інформацію про інцидент сьогодні, 14 червня, вдень.

"Встановлено, що 57-річний мешканець села Кам'янка прибирав у дворі домоволодіння та зачепив предмет, схожий на міну "пелюстка", - уточнюють у поліції.

Потерпілого з травмами доправили до місцевого медичного закладу.