Під Ізюмом чоловік підірвався на міні [ Редагувати ]
В Ізюмському районі Харківської області чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі. Він зазнав травм.
Про це повідомляє поліція Харківської області в Telegram.
Як зазначають правоохоронці, вони отримали інформацію про інцидент сьогодні, 14 червня, вдень.
"Встановлено, що 57-річний мешканець села Кам'янка прибирав у дворі домоволодіння та зачепив предмет, схожий на міну "пелюстка", - уточнюють у поліції.
Потерпілого з травмами доправили до місцевого медичного закладу.
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