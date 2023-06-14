Столтенберг про навчання українських пілотів: вже є рішення [ Редагувати ]
Декілька країн-членів НАТО вже ухвалили рішення про навчання українських пілотів на західних винищувачах.
Про це повідомляє на брифінгу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
"Є рішення. Вже кілька членів НАТО підтримали, це було після консультацій, що розпочнеться навчання пілотів. Це питання розглядатиметься і завтра після зустрічі контактної групи (йдеться про "Рамштайн" - ред.)", - розповів Столтенберг.
Він також зазначив, що після вирішення всіх питань, пов'язаних з навчанням українських пілотів, НАТО перейде до обговорення передачі винищувачів Україні.
по темі
Деокупація українських територій внаслідок контрнаступу може призвести до того, що російський диктатор володимир путін піде на мирні переговори
У Вашингтоні - востаннє перед "кадровою зміною" приймають чинного главу Альянсу, Єнса Столтенберга. Про що саме говорять під час його американського візиту?
Сейм Литви затвердив проєкт рішення про підтримку України на саміті НАТО у Вільнюсі, який передбачає заклик до Альянсу ухвалити рішення щодо запрошення Києва до Північноатлантичного альянсу
Міністри закордонних справ країн НАТО обговорять перспективи вступу України до альянсу. Засідання відбудеться сьогодні, 1 червня, в Осло
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив невдалу спробу Північної Кореї запустити супутник військового призначення з використанням балістичних ракетних технологій
Поки Захід обговорює формат нових гарантій безпеки для України, чимало військових експертів сходяться на тому, що найбільш надійною гарантією буде вступ до НАТО. Яка можливість приєднання України до Альянсу під час війни?