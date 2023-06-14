Декілька країн-членів НАТО вже ухвалили рішення про навчання українських пілотів на західних винищувачах.

Про це повідомляє на брифінгу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Є рішення. Вже кілька членів НАТО підтримали, це було після консультацій, що розпочнеться навчання пілотів. Це питання розглядатиметься і завтра після зустрічі контактної групи (йдеться про "Рамштайн" - ред.)", - розповів Столтенберг.

Він також зазначив, що після вирішення всіх питань, пов'язаних з навчанням українських пілотів, НАТО перейде до обговорення передачі винищувачів Україні.