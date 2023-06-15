У районі Вугледара ЗСУ просунулись до 1 км [ Редагувати ]
У четвер, 15 червня, українські військові просуваються на Таврійському напрямі. Про це повідомляє Об'єднаний пресцентр Сил оборони таврійського напрямку.
Зокрема, в районі Вугледара Донецької області ЗСУ вдалося наблизитися до позицій окупантів до 1 км.
У рамках оборонної операції в районі міста Вугледар тривають заходи покращення тактичного положення. Так, наші підрозділи і війська тут просунулись у бік противника до 1 км.
Поряд з тим, ворог інтенсивно обстріляв цей населений пункт.
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