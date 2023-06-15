Президент росії володимир путін доручив уряду рф розробити закон, який надає державі пріоритетне право купувати зі "значною знижкою" активи західних компаній, які йдуть з російського ринку. Про це пише The Financial Times з посиланням на секретне розпорядження президента рф.

Передбачається, що надалі ці активи перепродуватимуть російським компаніям, а виручені кошти зараховуватимуть до бюджету.

У документі, з яким ознайомилися журналісти, прописано, що покупці активів мають повністю належати росії або перебувати у процесі виведення всіх іноземних акціонерів. Нові власники будуть зобов'язані вивести 20% компанії на російський фондовий ринок.

Ці та інші ще більш драконівські заходи аж до повної націоналізації компаній обговорюються економічним блоком уряду у відповідь на запроваджені проти росії західні санкції.

Економічна команда Путіна хотіла, щоб загроза націоналізації стала частиною методу батога та пряника, спрямованого на покарання західних країн, які захопили російські активи, і заохочення тих, хто грає за кремлівськими правилами.

Речник путіна Дмитро Пєсков заявив, що серед західних компаній є такі, які припинили платити зарплати або просто пішли з великими втратами.

Если компания не выполняет своих обязательств, естественно, она попадает в категорию "ненадежных". С такими мы прощаемся. А что потом будет с их активами, это наше дело.

Опитані The Financial Times бізнесмени заявили, що націоналізація в росії є неминучою і є лише питанням часу, оскільки "державі потрібні гроші".

З початком повномасштабного вторгнення в Україну російська влада запровадила низку обмежень для іноземних компаній та бізнесменів з "недружніх країн", до списку яких включені всі держави, які підтримали санкції проти росії.

Зокрема, продаж компаніями з "недружніх країн" активів у росії потребує погодження урядовою комісією. Умовою погодження угод є знижка - щонайменше 50% від ринкової вартості активів, розстрочка оплати чи перерахування 10% від суми угоди до бюджету рф.

У квітні 2023 року путін підписав указ, який передбачає "передачу в тимчасове управління" активів юридичних та фізичних осіб з "недружніх країн" у разі вилучення російських активів за кордоном.