Наразі лише дві країни світу, окрім України ухвалиле законодавство, яке може дозволити таку конфіскацію - США та Канада. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

"Було б чудово, якби після цього реєстру збитків, у нас почалась розмова і з'явилась декларація про те, як ми будемо конфісковувати заморожені російські активи. Наразі лише дві країни світу, окрім України ухвалиле законодавство, яке може дозволити таку конфіскацію - США та Канада. І в США зараз навіть вже відбулась авторизація першої конфіскації, генеральний прокурор США надав дозвіл конфіскувати активи російського олігарха Костянтина Малафєєва та передати їх на потреби народу України", - зазначила Підласа.

Вона додала: "Нажаль, мова йде про маленьку суму - 5,5 мільйонів доларів. На фоні потреб України на відновлення - це крапля в океані. Так само в Канаді розглядаються деякі кейси, справи щодо конфіскації фізичних осіб, які звинувачуються у порушенні санкційного режиму та фінансуванні тероризму і сепаратизму. Якоїсь маштабної історії ми наразі не бачимо".