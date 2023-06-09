Російську тактичну ядерну зброю почнуть розміщувати в Білорусі після того, як у липні будуть готові сховища для неї. Про це президент росії володимир путін заявив на зустрічі у Сочі з білоруським диктатором олександром лукашенком.

По наиболее чувствительным вопросам, о которых мы с Вами договаривались, всё идёт по плану. Как Вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнём мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений. Так что всё по плану, всё стабильно.

25 березня путін оголосив, що на прохання лукашенка в Білорусі буде розміщено російську тактичну ядерну зброю. Тоді господар кремля говорив, що будівництво сховища для ядерних боєголовок і ракет має завершитись до 1 липня. За його словами, росія передала республіці ракетний комплекс "Іскандер", який може бути носієм тактичної ядерної зброї.

Нагадаємо, США поставили Україні датчики для виявлення ядерних вибухів і "брудних бомб".