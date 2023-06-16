Рф вночі атакувала Україну "Шахедами", всі ворожі дрони були збиті [ Редагувати ]
Росія для чергової атаки України використала дрони-камікадзе типу Shahed цієї ночі. Силами та засобами протиповітряної оборони ворожі безпілотники були збиті.
"Цієї ночі Російська Федерація зробила черговий авіаційний удар по Україні - задіяла 2 іранські ударні БпЛА типу "Shahed"", - йдеться у заяві.
Усі дрони противника були виявлені та успішно знищені нашою ППО, додали у військовому командуванні.
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