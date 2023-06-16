ЗСУ на одному напрямку розбомбили понад чотири роти росіян [ Редагувати ]
Українські військові за добу знищили чотири роти російських окупантів та вразили 53 одиниці ворожої техніки на Таврійському напрямку.
Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Сили оборони продовжують вибивати ворога з нашої землі. За останню добу відбулося 36 боєвих зіткнень та 578 обстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1481 вогневе завдання", - повідомив він.
За словами Тарнавського, втрати російських окупантів вбитими та пораненими склали більше ніж чотири роти.
До того ж знищено та пошкоджено 53 одиниці військової техніки ворога. Зокрема:
- 12 танків,
- шість одиниць БМП,
- шість ББМ,
- три МТЛБ,
- БТР,
- гаубиця 2А65 “Мста-Б”,
- два безпілотники Zala,
- автомобільна техніка.
Також було знищено три місця зберігання боєприпасів росіян.
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