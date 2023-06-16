путін заявив, що доставив ядерну зброю в Білорусь [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Перші ядерні заряди від російської федерації вже доправлено на територію Білорусі.
Про це розповів російський диктатор володимир путін.
"Це відбулось. Перші ядерні заряди доставлені на територію Білорусі. Але лише перші. Це перша частина", заявив путін.
Водночас контроль за ядерною зброєю залишається за росією, попри те, що Олександр Лукашенко почав розмірковувати про удари "ядеркою".
по темі
Задля узгодження з росією завдання ядерного удару зброєю, розміщеною на території Білорусі, достатньо лише один раз зателефонувати очільнику Кремля володимиру путіну
Російську тактичну ядерну зброю почнуть розміщувати в Білорусі після того, як у липні будуть готові сховища для неї. Про це президент росії володимир путін заявив на зустрічі у Сочі з білоруським диктатором олександром лукашенком
Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що російський президент-диктатор володимир путін хоче захопити сусідні території
Міністр оборони Північноатлантичного Альянсу розглянуть питання ядерної безпеки. Зокрема порушать питання розміщення російської ядерної зброї в Білорусі
Речник МЗС України Олег Ніколенко коротко прокоментував російські та угорські заклики до країн Заходу не постачати зброю Україні під час війни з росією