Одна людина загинула, ще троє отримали поранення. Такі наслідки ворожого обстрілу Костянтинівки та Торецької територіальної громади. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Ніч минула відносно спокійно, але під ранок почались обстріли як всієї лінії фронту, так і міст відносно віддалених. Костянтинівка зазнала ворожих обстрілів, Торецька громада і безпосередньо обєкт інфраструктури Торецька. Одна людина загинула, дві отримали поранення.

Сьогодні вже з початку доби, буквально годину тому відбувся артилерійський обстріл Костянтинівки. Дві людини отримали поранення, одна з них - дитина 2013 року народження. Стан дитини стабільний і вже евакуюємо до сусідньої області, де буде надаватись необхідна медична допомога.

Пошкоджено 16 фасадів будинків приватного сектору і газогін. 7 будинків зруйновано повністю, газогін відремонтувати неможливо, оскільки він іде під землею по приватному сектору.