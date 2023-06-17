Обмежити перебування людей на таких пляжах рятувальники не можуть, тож нагадують правила безпеки.

Вже з понеділка у трьох областях - заборонені купання та риболовля. Мова про Миколаївську, Херсонську та Одеську області. За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, через підрив Каховської ГЕС якість води стрімко погіршується. Кризова ситуація не тільки в Дніпрі, а в Чорному Морі. Але, епідеміологічна ситуація в нормі.

Вище за течією Дніпра поступово відкривають пляжний сезон. Люди масово виходять до місцевих водойм. В Черкасах, приміром, воду на пляжах перевіряють регулярно. Нині річка Дніпро у місті визнана безпечною для відпочинку у межах комунальних пляжів. Як діяти у разі повітряної тривоги й чи є де убезпечитись - дізнавалась наша знімальна група.

Трирічний Назар нещодавно відкрив пляжний сезон. Мама хлопчика до вибору місця відпочинку підійшла відповідально, адже на комунальному пляжі є рятувальний пост. Жінка продумала навіть, як діяти у разі повітряної тривоги.

Дарія Єфімова, відвідувачка пляжу:

План складали: отуди в норку між горбиками, або на гору на маршрутку, і додому. Ми ще не попадали на тривогу, а так, якшо що, то збираємо речі і йдемо в укриття. З пляжу цього точно.

Поряд у гамаку лежить Аліса. Вона чекає дитину з літнього табору. Черкаські пляжі називає найкращими, головне, щоб відпочинок не перервала загроза з неба.

Аліса Белікіна, відвідувачка пляжу:

У мене машина там припаркована, якщо буде реальна небезпека, побачу літака чи ракету, то точно поїду звідси.

У Черкасах діє три комунальні пляжі, містяни та гості можуть обрати будь-який.

Ірина Васюра, кореспондентка:

Тут є спортивний майданчик, зона для безпечного купання і загалом передбачено багато для комфортного відпочинку людей, та от укриття чи сховища поряд немає.

Усі пляжі були облаштовані ще до початку повномасштабного вторгнення, тому укриття тут не передбачені, кажуть комунальники. Кожен відвідувач сам відповідає за власну безпеку.

Володимир Сухомудренко, керівник відділення пляжів КП "Благоустрій":

У місті добре поставлена громадянська оборона, у нас в принципі всі жителі знають, де знаходяться бомбосховища, як до них добратись, і інформація, куди іти під час повітряних тривог, загальнодоступна, і люди в принципі вільні у своєму виборі.

Окрім комунальних пляжів, у Черкасах чимало диких та потенційно небезпечних місць для купання та відпочинку. Щороку їх обходять рятувальники, попереджаючи людей про ризики.

Тут немає рятувального поста, не визначено межі купання, ми не можемо гарантувати, що тут відпочивати безпечно.

Люди кажуть: місце обрали, бо близько до дому, а повітряні тривоги не надто бентежать.

Черкаси - місто таке спокійне, ми думаємо і надіємось, що нічого такого не буде.

Обмежити перебування людей на таких пляжах рятувальники не можуть, тож нагадують правила безпеки.

Юлія Норовкова, речниця ГУ ДСНС у Черкаській області:

Гинуть у місцях не визначених для відпочинку. З початку 2023 року 14 людей загинуло, з них - троє дітей, семеро вдалось врятувати.

Статистика змінилася навіть за час підготовки сюжету, цього року вода та безвідповідальне ставлення забрала ще троє життів, одне з них дитяче.