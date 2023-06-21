Британія готова підтримати спрощену процедуру вступу України до НАТО [ Редагувати ]
Велика Британія підтримає вступ України до НАТО за спрощеною процедурою.
Про це заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.
Клеверлі зазначив, що Британія підтримає пропозицію про те, що Україні не потрібно буде проходити етап Плану дій щодо членства (ПДЧ) для вступу до військового альянсу.
Процес ПДЧ передбачає, що країни-кандидати отримують оцінки й поради в міру того, як вони здійснюють кроки, спрямовані на досягнення критеріїв НАТО в оборонній та інших сферах.
Якби Україна фактично пропустила такий етап, це поставило б її в одну категорію з новим членом Фінляндією. Для порівняння, Північна Македонія брала участь у 20-річній програмі до її вступу у 2020 році.
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