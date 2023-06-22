Естонія надає Україні новий пакет військової допомоги [ Редагувати ]
Естонія виділяє для України новий пакет військової допомоги. Він включає медичні засоби та обладнання для боротьби з дронами. Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії в Twitter.
Естонія зазначає, що у співпраці з Ірландією передасть українській армії військовий госпіталь. Також до пакета допомоги ввійшли:
- медичне обладнання;
- обладнання для розмінування;
- обладнання для боротьби з дронами.
Міноборони Естонії наголошує, що буде і надалі підтримувати Україну у боротьбу з російською агресією.
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