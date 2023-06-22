Естонія виділяє для України новий пакет військової допомоги. Він включає медичні засоби та обладнання для боротьби з дронами. Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії в Twitter.

Естонія зазначає, що у співпраці з Ірландією передасть українській армії військовий госпіталь. Також до пакета допомоги ввійшли:

медичне обладнання;

обладнання для розмінування;

обладнання для боротьби з дронами.

Міноборони Естонії наголошує, що буде і надалі підтримувати Україну у боротьбу з російською агресією.