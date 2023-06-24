Рада ЄС ухвалила 11-й пакет санкцій проти росії за війну. Дискутували країни щодо нових обмежень цілих два місяці. І черговою серією намагатимуться закрити шпарини, через які росія обходила вже раніше запроваджені табу. Це і продаж нафти, і закупіля електронної європейської техіники.

Тож наскільки потужним є новий санкційни пакет? І чому в Раді ЄС не врахували побажання України? Ірина Іванова розкаже докладніше.

Нові санкції Євросоюзу спрямовані переважно проти російських методів обходити вже введені обмеження. У Брюсселі проаналізували дієвість раніше запроваджених санкцій і виявили - москва пристосовується. Наприклад, через посередників і далі торгує нафтою, а ще ввозить електроніку з Європи та США для своєї воєнної машини. Мікрочипи західного виробництва українські військові знаходять в уламках російських ракет.

Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії:

Ми вже змусили Кремль платити високу ціну завдяки десяти послідовним пакетам санкцій. Минулої п'ятниці Єврокомісія ухвалила пропозицію щодо 11-го пакету. Він зосереджений на боротьбі з обходом обмежень. Ми робимо це в дуже тісній координації з нашими міжнародними партнерами, зокрема з G7.

Від слова до діла минуло майже два місяці. Одинадцятий пакет санкцій забуксував через спротив одразу кількох країн. Традиційно у позу стала Угорщина. Цього разу через те, що у чорному списку опинився один із угорських банків. Греція запротестувала щодо обмежень проти п'яти її судноплавних компаній, які співпрацювали з росією. Німеччина засумнівалась у внесенні до чорного списку восьми китайських фірм. Такий розсинхрон у позиціях країн-членів Євросоюзу може зіграти на руку росії, вважає аналітикиня Центру європейської політики Аманда Пол.

Аманда Пол, старша аналітикиня Центру європейської політики:

Коли санкції запропоновані, їх треба швидко погодити та ввести. Бо ця затримка лише підбадьорить росіян. Вона показує, що є певні прогалини у відносинах всередині ЄС. Державам-членам Євросоюзу потрібно бачити загальну картину - навіщо ми це робимо.

І цього разу країнам це вдалося зробити. Як пише новинна агенція "Ройтерс", угоди все ж досягнули після того, як українська влада викреслила зі списку міжнародних спонсорів війни п'ять грецьких компаній. Угорський банк залишився в переліку, але Будапешт обіцяв повернутися до цього питання пізніше. Щодо китайських компаній, то після переговорів між Брюсселем та Пекіном, КНР зобов'язалася на них тиснути. Тому підприємств викреслили зі списку. Три лишилися.

Загалом, 11-й пакет обмежень передбачає тіснішу співпрацю Євросоюзу з третіми країнами, щоб боротися з обходженням санкцій. Заборону на продаж електронних компонентів, а також на транзит через росію в треті країни товарів, які можна використати у військовій галузі. Крім того, санкції накладено на компанії, що прямо підтримують російський військово-промисловий комплекс. Серед них - четверо іранських виробників дронів. Російським вантажівкам заборонено в'їжджати на територію ЄС. А суднам, що здійснюють перевалку російської нафти, - швартуватися в європейських портах. Також припиняється транспортування російської нафти північною гілкою нафтопроводу "Дружба".

Цей перелік обмежень далеко не повний. Щоправда, є і винятки. Як пише "Блумберг", Євросоюз дозволить Угорщині імпорт товарів і послуг, необхідних для обслуговування метро у столиці. Частину вагонів у Будапешті досі обслуговує російський "Метровагонмаш".

У відповідь на нові європейські обмеження - росія розширила список осіб, яким заборонено в'їжджати в країну.

Ірина Іванова кореспондентка: