За минулу добу російські окупанти здійснили 89 обстрілів Херсонщини. По місту Херсону ворог випустив 32 снаряди. Через російську агресію 4 людини загинули, 6 (з них - 1 дитина) - дістали поранення. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив голова пресцентру Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

За минулу добу 89 разів територію правобережної Херсонщини обстрілювали росіяни. Били з усього, що є у них: і важка артилерія, міномети, навіть скиди авіабомб були на Козацьке. Там зруйновано 10 будинків, але на щастя, ніхто не постраждав. У Веселому під мінометний вогонь потрапило двоє людей, один чоловік, нажаль загинув, жінка поранена.

Також вчора під обстріл артилерійським було депо місто Херсона. Там саме були на місці працівники, потрапили під обстріл, Нажаль, там одна людина одразу загинула, чоловік. Ще п'ятеро людей отримали поранення, але вже під вечір ми отримали повідомлення, що двоє людей загинули в лікарні. Двоє людей знаходяться в лікарні у тяжкому стані, одна людина в стабільному стані середнього ступеню тяжкості.

Ще під вечір обстрілювали Антонівку, Там дитина 17 років отримала поранення. Але не важкі це були травми. І також поряд з ним ще одна жінка отримала поранення. Загалом поранено 10 людей, з них четверо загинули.

Також уже сьогодні під обстрілами Херсон, Микольське. У Херсоні людина отримала дуже важкі поранення: контузію і поранення барабанних перетинок. Вже її перевезли до Одеси. до спеціалістів, які, можливо, допоможуть залікувати ці поранення.